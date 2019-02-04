تركيا تُنشئ مسلخاً في منطقة (اندرابا)

يقف وفد المؤسسة الزراعة التركية علي منطقة (اندرابا) المقترحة من الجانب السوداني لإنشاء محجر صحي فيها باعتبارها منطقة متميزة وخالية من الأمراض وملائمة لقيام المشروع بحسب المواصفات والاشتراطات العالمية.
كما سيقوم الوفد التركي الذي يزور الخرطوم هذه الايام بزيارة ميدانية للوقوف علي مسلخ الكدرو، وتشمل الزيارة يحث مسؤوليات متعلقة بالتجارة والثروة الحيوانية والمساهمة في امكانية استيراد الماشية من السودان.
وأفاد رئيس الوفد التركي، المدير العام لمؤسسة الزراعة التركية خلال الاجتماع مع وزير الثروة الحيوانية والسمكية، آدم عبد الكريم دقاش، بان اللقاء كاجتماع تحضيري يسبق موعد انعقاد اللجنة الرئاسية بين البلدين والتي ستعقد بتركيا لاحقا.
ونوه الي بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأذلية بين السودان ودولة تركيا في مجالات تطوير مشروعات البني التحتية لصادرات الثروة الحيوانية.
وفي السياق قال وزير الثروة الحيوانية والسمكية، آدم عبد الكريم دقاش، إن الزيارة تإتي في إطار متابعة السياسات الداعمة لتفعيل البرتوكولات والالتزامات الموقعة سابقا بين الطرفين والتي تضمنت عددا من مذكرات التفاهم، منها مذكرة تفاهم في العام ٢٠٠٨م ومذكرة تفاهم في العام ٢٠١٤م في مجال الأسماك والبرتكول الزراعي في العام ١٩٩٩م .
وأكد دقاش العمل على تطوير هذا التعاون التقني الزراعي الاقتصادي للمساهمة في دفع العلاقات الاقتصادية موضحا أن وزارته تعمل جاهدة بصدد توقيع هذه البرتكولات لدعم برامج مشروعات تنمية صادرات الثروة الحيوانية المشتركة بين البلدين.
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