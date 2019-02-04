الكاف: الهلال كسر حاجزاً نفسياً

قال موقع الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” ان الهلال كسر حاجزا نفسيا بعد فوزه على الاشانتي كوتوكو في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لكاس الاتحاد الافريقي.

وقاد وليد الشعلة فريقه الهلال مساء الاحد للفوز بهدف على اشانتي كوتوكو والحصول على المركز الثاني في المجموعة.

واضاف الموقع” الفوز هو الأول للهلال بملعبه بعدما فشل في تحقيق أي فوز العام الماضي في ذات المرحلة ببطولة كأس الكونفيدرالية، حيث تعثر الفريق بملعبه في مبارياته الثلاث بتعادله مرتين وخسارته مرة”.

وفاز زيسكو الزامبي على جاره ناكانا بهدفين نظيفين في نفس المجموعة ليتصدر بفارق الاهداف عن الهلال.