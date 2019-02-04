فيصل حسن يطمئن علي الهيكل الجديد لاتحاد المرأة

اطلع مساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن إبراهيم علي خطة الاتحاد العام للمرأة السودانية في دورته الجديدة الحادية عشر،واطمأن على إجازة الهيكل الجديد للاتحاد وتكوين الأمانات والمساعدين ومكتب الخبراء.

واكدت الأمين العام للاتحاد العام للمرأة السودانية احلام محمد إبراهيم ،عقب لقائها مساعد رئيس الجمهورية بمكتبه بالقصر الجمهوري يوم الاثنين أن الاتحاد سيظل سندا وعضدا للدولة من خلال دعم التنمية المستدامة بما يحقق الاهداف الاستراتيجية.وأوضحت ان اللقاء تناول حملة الاتحاد القومية لمجابهة التحديات الاقتصادية التي بدأت بولايات سنار، شمال كردفان والنيل الأزرق.

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