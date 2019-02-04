اتجاه لطباعة عملة فئة 500 جنيه

وسط تحذيرات من تصاعد التضخم وتزايد الأسعار كشف مصدر عن اتجاه بنك السودان لطباعة عملة جديدة فئة 500 جنيه في الأشهر القادمة. وكان بنك السودان قد طرح فئتي الـ 200 و100 جنيه نهاية الأسبوع الماضي لمعالجة شح السيولة بالبلاد والازمة اقتصادية. وأرجع وزير المالية معتز موسى هذه الأزمة لذهاب بترول الجنوب وأن اقتصاد السودان تراجع منذ العام 2011.

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