صوبت دكتورة راضية جمال ابنة المهندسة وداد يعقوب وزيرة الرعاية الاجتماعية، انتقادات عنيفة للنظام السوداني، وأدانت بشدة قتل المتظاهرين السلميين وضرب الفتيات واقتحام المنازل من قبل مليشيات المؤتمر الوطني.
وطالبت دكتورة راضية في مقطع فيديو جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، الشعب السوداني بالخروج إلى الشارع لاسقاط النظام بعدما فشل في ادارة البلاد.
وانتقدت دكتورة راضية صمت الاسلاميين، وقالت إنهم اولى بالخروج في المظاهرات لان النظام استخدامهم في خداع الناس باسم الدين.
وتحدثت راضية بنبرة حادة ونددت بقتل للمتظاهرين وقالت إن ذلك ليس من الإسلام.
وباهت راضية بقدرة الشباب السودانيين على تقديم خطاب عملي ضد العنصرية أثناء التظاهر، وذلك من خلال هتاف "يا العنصري المغرور كل البلد دارفور"، وقالت إن ذلك الشعار ازال تشوهات ظلت مستمرة أكثر من مائة عام.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو ابنة وزيرة تطالب المتظاهرين بالخروج الي الشارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.