بالفيديو ابنة وزيرة تطالب المتظاهرين بالخروج الي الشارع

صوبت دكتورة راضية جمال ابنة المهندسة وداد يعقوب وزيرة الرعاية الاجتماعية، انتقادات عنيفة للنظام السوداني، وأدانت بشدة قتل المتظاهرين السلميين وضرب الفتيات واقتحام المنازل من قبل مليشيات المؤتمر الوطني.

وطالبت دكتورة راضية في مقطع فيديو جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، الشعب السوداني بالخروج إلى الشارع لاسقاط النظام بعدما فشل في ادارة البلاد.

وانتقدت دكتورة راضية صمت الاسلاميين، وقالت إنهم اولى بالخروج في المظاهرات لان النظام استخدامهم في خداع الناس باسم الدين.

وتحدثت راضية بنبرة حادة ونددت بقتل للمتظاهرين وقالت إن ذلك ليس من الإسلام.

وباهت راضية بقدرة الشباب السودانيين على تقديم خطاب عملي ضد العنصرية أثناء التظاهر، وذلك من خلال هتاف "يا العنصري المغرور كل البلد دارفور"، وقالت إن ذلك الشعار ازال تشوهات ظلت مستمرة أكثر من مائة عام.