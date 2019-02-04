الامن يفتح بلاغا ضد ضابطاً يعمل بالقصر الجمهوري

عاقبت قيادة القوات المسحلة المقدم عمر أرباب وقامت بوضعه في "الإيقاف الشديد"، بسبب تعاطفه مع الحراك الشعبي وانتقاده لتعامل الأجهزة الأمنية مع المظاهرات. وانباء من مصادر مطلعة أن جهاز الأمن قدم شكوى للقوات المسلحة طالب فيها بمعاقبة المقدم عمر أرباب، وذلك بعدما انتقد على صفحته في فيسبوك طريقة تعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين، وخاصة استخدام الرصاص والقمع الشديد.

وكان المقدم عمر قد كتب قبل أيام في صفحته على موقع فيسبوك: "تصرفات الأجهزة الأمنية في بري وريال كير لا تمت للدين أو الأخلاق أو حتى الرجولة بصلة.. اللهم هذا منكر فأنكرناه".

وأكدت المصادر أن أرباب الذي تعود أصوله إلى منطقة شرفت الحلاوين، لا يزال في الإيقاف الشديد.

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