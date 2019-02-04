مواكب احتجاجية تنطلق في الخرطوم

رصد "السودان 365" احتجاجات متفرقة في عدد من الاحياء وسط العاصمة السودانية، حيث تدفق العشرات من المتظاهرين يطالبون باسقاط النظام.
وخرجت المواكب التي دعا تجمع المهنيين السودانيين والقوى المعارضة اليوم "الاثنين" في احياء وضواحي شمبات والكلاكلة والسلمة ومايو والعباسية والازهري والموردة.
وقال شهود عيان إن قوات مكافحة الشغب السوداني، أطلقت الغاز المسيل للدموع، لتفريق التظاهرة الحاشدة في منطقة العباسية.
وأضاف "أن حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن تشهدها المنطقة".
وتابع قائلًا إن المتظاهرين أقاموا متاريس في الشوارع استعدادا ليوم طويل المظاهرات قد تستمر حتى المساء.
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