شمبات تنتفض وتطالب برحيل النظام رغم الترسانة الأمنية

انطلقت اليوم الاثنين، مظاهرات ضخمة في منطقة شمبات وذلك استجابة للدعوة التي أطلقها تجمع المهنيين والقوى السياسية الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، للتظاهر من اجل إسقاط النظام.

وطالب المتظاهرون بالتنحي الفوري للبشير ونظامه من حكم البلاد، ورددوا هتافات تطالب بالحرية والسلامة والعدالة.

وقابلت القوات الأمنية المظاهرات بالقمع العنيف بالعصى والغاز المسيل للدموع.

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