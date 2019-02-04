وأعرب الوزير عن تقدير السودان لأطراف النزاع في إفريقيا الوسطى والشركاء الإقليميين والدوليين في إنجاح مفاوضات سلام إفريقيا الوسطى التي استضافتها الخرطوم.
وأكد أن هذا النجاح يدل على قدرة الأفارقة على حل مشاكلهم بأنفسهم استنادا على المبدأ القائل لا حل للمشكلات الإفريقية إلا بأيادٍ إفريقية.
وأبدي سعادته بثقة فرقاء إفريقيا الوسطى في مبادرة السيد رئيس الجمهورية الخاصة بإحياء عملية السلام في هذا البلد الشقيق.وقال الدرديري "سيتم توقيع الاتفاقية بالأحرف الأولى الثلاثاء الخامس من فبراير الجاري فيما يتم التوقيع النهائي على الاتفاق في السادس من فبراير الجاري في بانغي عاصمة إفريقيا الوسطى".
كانت هذه تفاصيل خبر السودان: نُهدي سلام فرقاء افريقيا الوسطي لكل الافارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.