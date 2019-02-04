تعرّف على أسعار القمح بالأسواق العالمية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أوردت نشرة نقطة التجارة السودانية أسعار القمح بالأسواق العالمية ليوم أمس، حيث بلغ سعر القمح الاسترالي 365 دولارا للطن المتري، والقمح الكندي 276.03 دولارا للطن المتري ، فيما بلغ سعر القمح الروسي 244 دولارا للطن المتري، وبلغ سعر القمح الأوكراني 239 دولارا للطن المتري، بينما بلغ سعر القمح الألماني 251.95 دولارا للطن المتري والقمح وارد البحر الأسود 241.50 دولارا للطن المتري والقمح الفرنسي 240 دولارا للطن المتري والقمح الروماني 248.10 دولارا للطن المتري والقمح الأرجنتيني 240 دولارا للطن المتري، فيما بلغ قمح الولايات المتحدة الصلب 241 دولارا للطن المتري وقمح الولايات المتحدة الرطب 226 دولارا للطن للمتري.

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