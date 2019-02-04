أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الاثنين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الإثنين 4 فبراير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 54.34 جنيه.

وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.

أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.

04/02/2019

الدولار

47.5000

47.7375

47.6188

الين الياباني

0.4326

0.4348

0.4337

الجنيه الاسترليني

62.0834

62.3938

62.2386

الفرنك السويسري

47.6420

47.8802

47.7611

الدولار الكندي

36.2346

36.4158

36.3252

كرونة السويدية

5.2411

5.2673

5.2542

الكرونة النرويجية

5.6235

5.6516

5.6376

الكرون الدنماركي

7.2796

7.3160

7.2978

الدينار الكويتي

155.7377

156.5164

156.1270

الريال السعودي

12.6663

12.7296

12.6980

الدرهم الاماراتي

12.9333

12.9980

12.9656

الريال القطري

13.0466

13.1118

13.0792

الدينار البحريني

125.9613

126.5911

126.2762

ريال عماني

123.3766

123.9935

123.6850

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

64.5806

64.9230

64.7518

الدولار الحسابي (مصر)

3.4306

3.4725

3.4515

اليورو

54.3495

54.6212

54.4854

XAR

2004.2454

2014.7731

2009.5092