البشير يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بقوله: (العروس لازم تتزين وتتحنن مش كدة يا وداد؟).!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أشعل الرئيس السوداني, المشير عمر حسن أحمد البشير, مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده بعد حديثه أمس الأحد من استاد مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

فقد أشاد رئيس الجمهورية خلال مخاطبته كرنفال تخريج دارسى محو الأمية ٢٠١٩ بمدينة الأبيض الملقبة بعروس الرمال وقال: “الأبيض ليست عروس الرمال وإنما عروس السودان”

وتابع فخامة الرئيس حديثه الذي أثار ضجة واسعة وتناولته مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع (العروس لازم تتزين وتتحنن ويقصد “مدينة الأبيض” مش كدة يا وداد؟ ويقصد بوداد المهندسة المعروفة ووزيرة التنمية والضمان الاجتماعي وداد يعقوب, التي كانت تقف في الصفوف الأمامية بالمنصة جوار المسرح .

وتشير متابعات موقع النيلين إلى أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظنوا أن الرئيس بحديثه كان يقصد زوجته السيدة الأولى وداد بابكر، قبل أن يظهر مقطع الفيديو الأصلي ليثبت أن الرئيس كان يقصد المهندسة وداد يعقوب التي كانت تقف على مقربة منه.