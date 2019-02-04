قصة أول مغنية بوب سعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حصلت الشابة السعودية بسمة العتيبي، على لقب ملكة المواهب لتفوقها المتميز في الغناء في مسابقه ملكة جمال العرب في أمريكا لغناء الأوبرا، لتصبح أول مغنية بوب أمريكي، لتشتهر باسم “BAZMA”، وذلك للمرة الأولى تاريخ المملكة.

وذكر موقع قناة “العربية” أن بسمة العتيبي، من مواليد مدينة جدة، وانتقلت مع أسرتها وهي في عمر 12 عاما إلى أمريكا، وسجلت تجربتها الأولى في مهرجان جوائز الموسيقى في لوس أنجلوس وفازت بها كمغنية بوب لفئة الشباب.

وقالت العتيبي إنها “عندما ذهبت لأمريكا ولم تكن تتقن اللغة الإنجليزية، تعلمت اللغة عن طريق ترديدها أغاني البوب حتى أتقنت اللغة”.

وأضافت “عشقت البوب الأمريكي، وأصبحت أكتب أغانيها وأقوم بتلحينها منذ صغري، حتى قمت بتأليف أغنية اسمها “فودو” وشاركت بها في عدد من المهرجانات الموسيقية، بعدها حاولت نشر الأغنية والتعريف بها في شركات الإنتاج، حتى قررت أن أنتج ألبوما خاصا”.

ودخلت العتيبي مجال التمثيل بدور رئيسي في فيلم قصير، تناول قصة فتاة مراهقة تعاني من مرض فصام الشخصية، بسبب تحرش والدها الجنسي بها في طفولتها.

وكانت شركة الإنتاج تبحث عن موهبة قادرة على تجسيد الشخصية المريضة نفسيا، وتم إختيار بسمة العتيبي من بين 100 مشتركة للدور.

وفاز في العام 2016 بجائزة أفضل مغنية بوب لفئة الشباب في مهرجان الموسيقى (أكاديميا) في لوس أنجلوس، وفي العام نفسه، حازت على جائزة أفضل مغنية وكاتبة أغاني بوب في معرض المواهب في تكساس، وفي عام 2017 حازت على جائزة أفضل مغنية بوب لفئة الشباب في مهرجان جوائز (الهيب هوب) في جورجيا.