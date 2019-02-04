الريال يضرب بقوة ويوجه تحذيرا لبرشلونة قبل الكلاسيكو

شهاب محمد - الخرطوم - الريال

الخليج 365 :

وجه ريال مدريد “رسالة قوية” إلى غريمه اللدود قبل لقائهما المرتقب يوم الأربعاء باستاد كامب في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.

فقد حقق ريال مدريد رابع انتصار له على التوالي في آخر أربع مواجهات لعبها في الليغا، ليستعيد تألقه الذي غاب عنه فترة طويلة هذا الموسم، على أمل أن يتابع مسيرته المظفرة بالكأس والوصول إلى النهائي بعد تجاوز عقبة البلوغرانا الصعبة.

وكان كريم بنزيمة قد أحرزه هدفه السادس في أربع مباريات ليقود “الميرنغي” للفوز 3-صفر على ضيفه ألافيش في الدوري الإسباني لكرة القدم، ويقلص الفريق الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 8 نقاط.

وحول المهاجم الفرنسي تمريرة عرضية من الظهير الأيسر الإسباني سيرجيو ريغويلون في الشباك من مدى قريب بعد مرور نصف ساعة من البداية ليفتتح التسجيل في مرمى أـلافيش المنظم الذي تغلب على ريال مدريد1-صفر في وقت سابق هذا الموسم.

وبدا فريق المدرب سانتياغو سولاري غير قلق رغم تأخره في ضمان الفوز عبر البرازيلي المتألق فينيسيوس جونيور قبل النهاية بعشر دقائق ليحرز أول أهدافه في الدوري.

وألغى الحكم هدفا للدولي الإسباني ألفارو أودريوزولا بداعي التسلل لكن البديل ماريانو دياز أكمل الثلاثية بضربة رأس من الوضع طائرا.

ورفع ريال مدريد، الفريق الوحيد بين ثلاثي المقدمة الذي انتصر في هذه الجولة، رصيده إلى 42 نقطة متأخرا بفارق نقطتين عن أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني الذي خسر 1-صفر على ملعب ريال بيتيس وثمانية عن برشلونة الذي تعادل 2-2 خارج أرضه مع بلنسية.