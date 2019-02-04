هلال الأبيض يستضيف الخرطوم الوطني اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يشهد ملعب الأبيض مساء اليوم المواجهة الدورية التي تجمع هلال التبلدي بضيفه الخرطوم الوطني، لحساب الأسبوع الرابع من الدورة الثانية من مسابقة دوري سوداني الممتاز، حيث يدخل أزرق شيكان اللقاء بدوافع وعزيمة كبيرة لتعويض نزف النقاط الذي تعرض له الفريق خلال الجولات الماضية من مسابقة دوري سوداني الممتاز، وسيعمل الكابتن إبراهيم حسين “إبراهومة” المدير الفني الجديد الذي عاد مجدداً لإكمال المشروع الذي دشنه مع النادي خلال المواسم الماضية على تصحيح وضعية الفريق بالعودة لسكة الانتصارات من جديد، ويملك أزرق كردفان في رصيده (12)نقطة، ويجلس الفريق في المركز السادس بجدول ترتيب المجموعة (أ) الفريق بحاجة ماسة لتحقيق الانتصار لمواصلة التنافس على مقعد النخبة الذي بات فيه التنافس على أشده بين الأندية، وعلى الورق أصبحت مهمة التبلدية صعبة للغاية لبلوغ هذا الهدف، فيما يدخل الوطني اللقاء بعزيمة كبيرة بعد النتائج الجيدة الذي حققها الفريق خلال الجولات الماضية، إلا أن الفريق ترنح مستواه بعض الشيء خلال الجولات الماضية، حيث يملك الخرطوم في رصيده (15) نقطة ويتساوى في النقاط مع حي الوادي، إلا أن أبناء الغاني برينس يتفوقون على الأخير بفارق الأهداف، إذ الوطني مطالب بتحقيق الانتصار أمام التبلدية للعودة للمسار الصحيح والحفاظ على المقعد الثاني بجدول الترتيب والاقتراب أكثر من بلوغ دوري النخبة عن جدارة واستحقاق.