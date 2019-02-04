السوق السوداء .. اسعار الدولار و العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين 4 فبراير 2019م في السودان

العملة الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان الدولار الامريكي 62 جنيه الريال السعودي 16.00 جنيهاً الدرهم الاماراتي 18.20جنيها اليورو 68 جنيه الجنيه الاسترليني 74 جنيه الجنية المصري 3.40 جنيه الريال القطري 16.21 جنيه

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