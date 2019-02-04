السوق السوداء .. اسعار الدولار و العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين 4 فبراير 2019م في السودان

|العملة
|الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان
|الدولار الامريكي
|62 جنيه
|الريال السعودي
|16.00 جنيهاً
|الدرهم الاماراتي
|18.20جنيها
|اليورو
|68 جنيه
|الجنيه الاسترليني
|74 جنيه
|الجنية المصري
|3.40 جنيه
|الريال القطري
|16.21 جنيه
يوميا كل دقيقة تابع اسعار صرف العملات في السودان من جميع المواقع تقارير خاصة من خلال قسم مخصص بموقع اخبار السودان عبر الرابط التالي \ اسعار العملات في السودان او سعر الدولار في السودان
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم الاثنين 04\02\2019م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
|العملة
|الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان
|الدولار الامريكي
|73
|الريال السعودي
|19.90
|الدرهم الاماراتي
|21
|اليورو
|77
|الجنيه الاسترليني
|82