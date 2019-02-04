طبيب سوري يمنح تيري الضوء الأخضر للحاق بمباراة المولودية

سيشارك المهاجم سيف تيري في تدريب المريخ المقام حسب صحيفة الصدى عصر اليوم على ملعب الجريف للتحضير لمواجهة الإياب أمام المولودية الجزائر في كأس زايد للأندية الأبطال. وقد لا يلحق اللاعب بمباراة الأهلي الخرطوم في الدوري الممتاز على أن يتم تجهيزه على نار هادئة لمباراة الرد المقامة على ملعب استاد المريخ يوم 16 من الشهر الجاري، وكان تيري شكا من تجدد آلامه عقب العودة من الإمارات التي قضى فيها فترة استشفاء طويلة للغاية لم يستفد منها وكان مدرب الفريق الزلفاني قد ألمح إلى عدم استفادة اللاعب من العلاج بالإمارات بينما نفى الدكتور جار النبي الذي أشرف على اللاعب إبان تواجده بالإمارات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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