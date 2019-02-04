هدف الشعلة ينهي عقدة هلالية عمرها ثلاث سنوات

أنهى وليد الشعلة عقدة لازمت فريقه الهلال خلال السنوات الثلاث الماضية حسب صحيفة قوون، وذلك بعد قيادته للأزرق لتحقيق الفوز في مرحلة المجموعات، وهو الأمر الذي لم يعرف الهلال طعمه منذ عام 2015.

وشهد عام 2015 آخر انتصار هلالي في مرحلة المجموعات في التحديات القارية، وهو الانتصار الذي تحقق على مازيمبي الكنغولي بهدف أطهر الطاهر كان ذلك لحساب دوري أبطال أفريقيا.

وفي العام التالي 2016 لم يصل الهلال من الأساس لدور المجموعات سواءً في الأبطال أو الكونفدرالية بعد وداعه منذ الدور الأول للأبطال على يد الأهلي طرابلس الليبي.

أما في عام 2017 فقد لعب الأزرق في مجموعات الأبطال ولم يحقق أي انتصار واكتفى بالتعادل أربع مرات، اثنتين مع النجم الساحلي وتعادل مع كل من: المريخ وفيرو فيارو الموزمبيقي.

واستمرت العقدة خلال العام الماضي، إذ لم ينجح الهلال في خطف أي فوز خلال مشاركات بمجموعات الكونفدرالية، ولم يجن سوى ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات، اثنين أمام دو سونغو الموزمبيقي وواحد أمام المصري البورسعيدي وانتصر الأزرق بالأمس، على الأشانتي كوتوكو الغاني بهدف وليد الشعلة في الجولة الأولى من مجموعات الكونفدرالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)