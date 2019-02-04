سوريون في الخرطوم ينثرون العطر: لو الشغل ما كويس ما كنا قعدنا

ماء الذهب شركة سورية تمنح السودانيين العطر القراح يبدو لافتاً لزوار مول الواحة وسط الخرطوم عطرها النفاذ الذي يضفي على المكان سحراً شامياً مختلفاً.

(المجهر) تجولت في المكان ونقلت بعض العبق الشامي الذي يتضوع في أرجاء المكان حيث قال البائع “عمار”: لدى (18) شهراً في مجال العطور وهذه الشركة لها سنتين في السودان وستة فروع في الواحة وعفراء وسيتي بلازا ومحلات أخرى، مبيناً أنهم مختصون في العطور المستوردة مثل ديور ودادور وغيرها مشيراً إلى أن نوع العطور المستخدمة هي خامات فرنسية مضافة لها مثبتات، وقال “عمار” إنهم أتوا إلى الشركة وتم توظيفهم بعد دورات مكثفة في هذا المجال، وأكد أن العمل في السودان جيد موضحاً (لو ما كان العمل جيد ما كان قعدنا فيه).

من جهته أضاف “راشد حاكمي” خريج آداب فرنسي: لدينا دورات لتركيب العطور قبل التوظيف لافتاً إلى سهولة العمل بالنسبة له، مشيراً إلى أن لديهم موظفين سودانيين في فرع عفراء، وأضاف: (عندنا عطور سورية كثيرة مثل الياسمين الشامي وورد دمشقي وغيرها والبقية مستوردة). وأشار إلى وجود كثير من الفروع في البلدان المختلفة تركيا ومصر ولبنان وغيرها، مؤكداً أن نسبة الإقبال كبيرة جداً وخاصة من النساء، وقال إن الأسعار باهظة لأن العطور مستوردة وخام، واشتكى “حاكمي” من ارتفاع درجة الحرارة بالسودان، وضعف الإنترنت بالإضافة إلى صعوبة التعامل ببطاقة الصراف الآلي.

جولة: خديجة الرحيمة

الخرطوم: (صحيفة المجهر)