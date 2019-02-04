وقف وزير العدل مولانا د. محمد أحمد سالم،على حيثيات وفاة المعلم بولاية كسلا أثناء التحقيق معه عن لقاء يجمعه باتحاد المعلمين الذي زار خشم القربة.
وكشف مولانا ،عن تكوين لجنة بالوزارة لمراجعة وتعديل قانون النظام المثير للجدل، بعد أن تبدت مساوي القانون من خلال الممارسة.
وقال سالم في تصريحات لصحيفة المجهر السياسي الصادرة اليوم”الأثنين” إن تكوين لجنة مراجعة القانون وتعديله سبقت الانتقادات التي وجهها الرئيس للقانون أثناء لقائه بأعضاء حزبه من الشباب الأسبوع الماضي.
وقال مولانا سالم إن لجنة أخرى ستبدأ مراجعة قانون التحلل وذلك في سياق مكافحة الفساد.
وعن أداء لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس مؤخراً حول الأحداث التي شهدتها البلاد، قال الوزير إن اللجنة بدأت عملها فعليًا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل يقف على حيثيات وفاة معلم خشم القربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.