وأوضح يعقوب ان العام الحالي يمثل عام العبور للولاية في مجال التنمية والخدمات.
وناقش الاجتماع سير العمل بمشروعات التنمية المنفذة عبر ميزانية الولاية وموارد الولاية الذاتية واطمان علي سير العمل بمحطات المياه بالشريك والكرو وامكي بمحلية ابوحمد ومحطة الباوقة بمحلية بربر ومحطة الجريف بمحلية المتمة حيث اكتمل العمل بنسبة تنفيذ عالية جدا ومعظمها جاهزة للافتتاح بالتنسيق مع هيئة مياه الولاية بجانب بدء الاجراءات بقيام وانشاء محطة مياه الطوينة بمحلية البحيرة و سير العمل بمحطات مياه ابوحمد وشندي والمتمة بعد اكتمال العمل بنسبة كبيرة خاصة في الاعمال المدنية والتعثر الذي لازم العمل حيث تم الاتفاق علي مواصلة الاتصالات مع بنك السودان المركزي لمواصلة وتكملة ماتبقي من اعمال في هذه المحطات الكبرى التي تساهم في تحقيق الوفرة في المياه.
كما ناقش الاجتماع ملف الكهرباء خاصة علي صعيد كهرباء الضغط المتوسط والمنخفض في مناطق جنوب الشريك وكهرباء السلمانية والجول وفتوار واكتمال العمل بمربع 13 بحي المطار بعطبرة وكهرباء جيوب المدن بالدامرفضلا عن مناقشة ملف الطرق باعتبار ان الطرق تمثل الدعامة والركيزة للنهضة والتطور وجدواها الاقتصادية والاجتماعية حيث بدات الولاية ومن ميزانيتها العمل في سفلتة حوالي 100 كيلو وعلي راسها طريق ام الطيور الزيداب والذي اكتمل العمل به وتجري الترتيات لاقامة كبري ابوسليم علي الطريق وطريق بربر العبيدية بالاضافة الي طرق الجذب السياحي التي تدعم البنيات التحتية والاساسية للسياحة باعتبارها من الموارد الاقتصادية المهمة. إلي ذلك اطمان الاجتماع على سير العمل بطريق النيل الغربي والذي سيرتبط بطريق الصادرات امدرمان بارا وكذلك الطرق الداخلية بالدامر وعطبرة والمتمة وناقش مشاريع البرنامج الاسعافي لمناطق شرق كبوشية ومناطق الخيار المحلي ومناطق سيدون.
كانت هذه تفاصيل خبر نهر النيل تتعهد باستكمال المشروعات التنموية خلال العام الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.