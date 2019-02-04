في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي فرع ولاية النيل الأبيض لتطوير الخدمات الصحية والتشخيصية بالولاية قدم الدكتور معمر مرتضي المدير التنفيذى للصندوق القومي للتامين الصحي فرع النيل الابيض اجهزة ومعدات تشخصية للمعمل المركزي بمستشفى ربك

واكد المدير التنفيذي للتامين الصحي بالولاية أن إدارته درجت علي دعم المؤسسات الصحية بالولاية وتوفير معينات العمل اللازمة من أجهزة ومعدات طبية متطورة تنفيذآ لسياسة الدولة الرامية لتوطين العلاج بالولايات أضافة الي انه يجئ في اطار دعم سياسة الدولة الخاصة بايلولة المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للتأمين الصحي لوزارة الصحة علي ان يختصر دور التأمين الصحي بشراء الخدمة وقال مرتضي ان دعم ادارته للمستشفيات والوحدات الصحية بالولاية سيتواصل تنفيذآ للشراكة القائمة مع وزارة الصحة لتقديم خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية لكافة مواطني الولاية

وجدد تعهده المضي قدمآ في دعم المستشفيات والمؤسسات الصحية لسد النقص في الخارطة الصحية وتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة واكد المدير التنفيذى للتأمين الصحي ان المرحلة المقبلة ستشهد انتشار واسعا للتأمين الصحي في كافة ربوع الولاية وذلك في إطار سياسة الصندوق القومي الرامية لتوسعة مواعين تقديم الخدمة .