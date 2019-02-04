(أولتراس الهلال) يتضامن مع شهداء الوطن بـ(السواد)

توشح المدرج الشمالي في إستاد الهلال بامدرمان بـ(السواد) وحرصت مجموعة اولتراس الهلال على اعلان موقفها المتضامن مع شهداء المظاهرات في البلاد وذلك عبر ارتداء تيشرتات سوداء، خلافا للعادة حيث يمثل الازرق اللون الخاص بالمجموعة.

كما حرص لاعبو الهلال على اعلان تضامنهم مع الشهداء وذلك بالوقوف دقيقة حداد أمام المدرج الشمالي ورفع اياديهم الفاتحة قبل انطلاقة مباراتهم أمام الاشانتي كوتوكو الغاني في الجولة الأولى لمجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية والتي انتهت بفوز ممثل السودان بهدف دون مقابل لخصمه.

ولم تكتفي المجموعة التشجيعية الأشهر بارتداء الأسود بل انها أعلنت عن تضامنها بشكل آخر حين رفضت استخدام الالات الموسيقية الخاصة التشجيع طوال العشر دقائق الأولى من انطلاق المباراة.

واكتفي الشباب بالوقوف صامتين يرفرف من فوق رؤوسهم علم السودان وعلم المجموعة التي تتوسطه صورة كبيرة لنجم الهلال الراحل “والي الدين محمد عبدالله” تداولها ناشطون باعتبارها صورة أحمد الخير الذي توفي جراء تعذيبه في محبس الأمن بمنطقة خشم القربة.

ولم يكن التضامن مع القضايا العامة من قبل اولتراس الهلال جديدا فقد سبق للمجموعة إعلان مقاطعتها المباراة السابقة لفريقها في يناير بسبب أحداث الموت للشباب في التظاهرات التي تشهدها البلاد.