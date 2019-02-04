كبر يفتتح مستشفي للاطفال ببورتسودان

وصل نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر يوم الاثنين الى حاضرة ولاية البحر الاحمر بورتسودان في زيارة للولاية تستغرق يومين ، حيث كان في استقباله بمطار بورتسودان والي البحر الاحمر الهادي محمد علي واعضاء حكومته والقيادات التشريعية والتفيذية بالولاية.

وترأس كبر في مستهل الزيارة اجتماع مجلس حكومة الولاية ، الذي استعرض تقارير اداء الوزارات والمجلس الاعلى للسياحة والاستثمار للعام ٢٠١٨م ، وخطة حكومة الولاية للعام ٢٠١٩م.وسيفتتح نائب رئيس الجمهورية خلال الزيارة عدداً من المنشآت الخدمة والتنموية بولاية البحر الاحمر ويخاطب لقاءاً للفعاليات السياسية .

ويشهد كبر يوم غد الثلاثاءٍ افتتاح مستشفى الاطفال ووحدة المعالجة والمعمل بمركز علاج الاورام، ويتفقد محطة تحلية مياه الشاحنات ومشروع تأهيل مباني جزيرة سواكن الاثرية ، وفي ختام زيارته سيقوم نائب رئيس الجمهورية بزيارة خلاوي الشيخ علي بيتاي.