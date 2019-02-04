محمد يوسف يصل بورسودان لتفقد مشروع اعادة تأهيل جزيرة سواكن

وصل الى مطار بورتسودان الدولي صباح اليوم الاستاذ محمد يوسف كبر نائب رئيس الجمهورية والوفد المرافق له في زيارة لولاية .البحر الأحمر تستغرق يومين يتفقد خلالها الأوضاع السياسية والإقتصادية والتنفيذية . ويفتتح سيادته عددا من المشروعات التنموية الخدمية بقطاعات الصحة والمياه والقطاع الرياضي بالاضافة الى تدشين نفرة ديوان الزكاة ومخاطبة اللقاء النوعي للفعاليات وتمتد الزيارة في يومها الثاني الي محلية سواكن لتفقد مشروع اعادة تأهيل جزيرة سواكن الذي يتم تنفيذه في اطار بروتكول التعاون .الاستراتيجي بين السودان وتركيا، هذا الي جانب زيارة خلاوي الشيخ علي بيتاي بسواكن .

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