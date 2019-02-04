بكرى يفتتح غداً بالقضارف عدداً من المشروعات

يفتتح الفريق أول ركن بكرى حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية عددا من المشروعات التنموية والخدمية بولاية القضارف وذلك فى اطار زيارته للولاية يوم غد الثلاثاء .



وجدد العميد أمن مبارك محمد شمت والي ولاية القضارف ترحيب واستعداد الولاية لاستقبال النائب الأول لرئيس الجمهورية يوم غد الثلاثاء

وأوضح أن زيارة النائب الأول لرئيس الجمهورية للولاية ستسهم في دفع عجلة التنمية في كافة المشروعات المستمرة وعلى رأسها مشروع الحل الجذري لمياه القضارف.



وقال شمت إن النائب الأول سيقوم خلال زيارته بتدشين نفرة الزكاة بقيمة (317 ) مليون جنيه في شكل مشروعات إنتاجية لشرائح الفقراء والمساكين بالولاية بجانب كفالة الأيتام ودعم قيام المزيد من الجمعيات الانتاجية فضلا عن إعلان صفرية الامية بالولاية إنفاذا لموجهات رئيس الجمهورية بمحو الامية بعدد من الولايات .



كما سيشهد سيادته تخريج الف من الدارسين للحاسوب من منسوبي الاتحاد الوطني للشباب بالولاية كما يتفقد سير العمل الجاري في مراحله الأخيرة لمشروع الحل الجذري للمياه بجانب افتتاح المجمع الطبي الحديث للتأمين الصحي وتوزيع بطاقات التغطية الشاملة.

وأكد الوالي عزم الحكومة لطي ملف العطش نهائيا ومواصلة النهضة التنموية في المجالات المختلفة.