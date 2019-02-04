رئيس الجمهورية يشهد توقيع 3 عقودات لمشروعات خدمية وتنموية بامانة حكومة شمال كردفان بحضور والي الولاية مولانا احمد هارون ووزيرة التنمية والضمان الاجتماعي وداد يعقوب وعدد من الوزراء والمسوؤلين بالولاية

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الجمهورية توقيع 3 عقودات لمشروعات خدمية بشمال كردفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.