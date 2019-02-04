(حميدة البوشي) تباهي بـ"الطبخ" للرئيس البشير ونائبه

باهت الشيف (حميدة البوشي) بانها كانت الطباخ الرئيسي، في أخر نسخة من مهرجان جبل البركل الثقافي لرئيس الجمهورية عمر البشير، كما فاخرت بانها طهت للنائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح.

البوشي ذكرت في تصريحات صحفية بأن المعلم الأول لها هو والدها المخرج التلفزيوني "مصطفي البوشي"، وكانت تشاركه في إعداد الأطباق والوجبات اللذيذة.

وعن تبحرها في عالم الطبخ تردف أنها نجحت بفضل بحثها عن المبتكر والجديد مع مراعاة أن تكون الوصفات غير مكلفة ومغذية ولذيذة.

وتتابع البوشي بالقول "أنها تقوم بتطوير الوصفات باستمرار من خلال إضافة مقادير جديدة مع استخدام طرق أخري لتعزيز النكهات والمظهر العام عند التقديم ،وتقوم بمتابعة الوصفات العالمية لتعزيز ثقافتها ومواكبتها للمطبخ العالمي والبحث في المواقع الإلكترونية والبرامج العالمية الشهيرة".

وتغزلت البوشي في المطبخ السوداني، وقالت مطبخنا السوداني عامر بالنكهات والأطباق وغني بالنكهات الرائعة، واضافت" أهم ما في ذلك إنه أكل صحي ومن خيرات بلادنا الطبيعية، وسفرتنا السودانية سفرة عامرة تعكس عاداتنا وثقافتنا وتحمل في طياتها الكرم السوداني الحاتمي".

يُشار الي ان حميدة مصطفي البوشي، متزوجة وأم، ودرست بجامعة الجزيرة تخصص رياضات فيزياء، ثم انتقلت لدراسة الإنتاج التلفزيوني في الإمارات ودرست العديد من الكورسات الإعلامية الناجحة، ثم توجهت لدراسة فن الطهي و الأتوكيت وفنون المطبخ الهندي وتخصصت في المشاوي.