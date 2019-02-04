مقتل قيادات بارزة بالعدل والمساواة في إشتباكات جنوب ليبيا

كشفت قيادات منشقة من حركة العدل والمساواة عن مقتل العشرات من قيادات الحركة بليبيا وعلى رأسهم المتمرد بشير الحاج قائد الحركة بليبيا ومحمد عبدالله دردوق نائب مدير أمن وإستخبارات الحركة في إشتبكات بليبيا.



وقال عبدالله آدم القيادي المنشق من الحركة، أن إشتباكات عنيفة نشبت بين حركتي مناوي وعبد الله جنا، ضد حركة العدل والمساواة بتخوم مناطق الكفرة وسبها جنوبي ليبيا، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من منسوبي الحركات.



وأشار آدم إلى أن الحركات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية خلافات عديدة بسبب تقاسم الدعومات اللوجستية والعسكرية التي تقدمها لهم الأطراف المتقاتلة بليبيا.