عاجل: انطلاق المظاهرات فى السودان بشعار " موكب 4 فبراير"

انطلقت اليوم تظاهرات ، من عدة احياء في العاصمة السودانية الخرطوم، فيما نفذ معلمي كسلا وقفة احتجاجية لمقتل زميلهم .

وأفاد نشطاء بخروج مظاهرات بكل من الديم، السلمة، الأزهري والسلمه في العاصمة ترفع شعار"الحرية والتغيير"، في وقت تواصل فيه السلطات في الخرطوم استعداداتها الأمنية لاحتواء الاستياء والمعارضة عبر سياسة التلويح بالقوة والترغيب، عبر طرح سلسلة وعود لمعالجة الغلاء وتدهور المعيشة.