انطلقت اليوم تظاهرات ، من عدة احياء في العاصمة السودانية الخرطوم، فيما نفذ معلمي كسلا وقفة احتجاجية لمقتل زميلهم .
وأفاد نشطاء بخروج مظاهرات بكل من الديم، السلمة، الأزهري والسلمه في العاصمة ترفع شعار"الحرية والتغيير"، في وقت تواصل فيه السلطات في الخرطوم استعداداتها الأمنية لاحتواء الاستياء والمعارضة عبر سياسة التلويح بالقوة والترغيب، عبر طرح سلسلة وعود لمعالجة الغلاء وتدهور المعيشة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: انطلاق المظاهرات فى السودان بشعار " موكب 4 فبراير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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