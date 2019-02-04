غارات فرنسية على الحدود التشادية الليبية

أعلن الجيش الفرنسي، تنفيذ غارات جوية استهدفت مسلحين حاولوا دخول الحدود التشادية من ليبيا.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين: "نفذت مقاتلات فرنسية غارات جوية، أمس الأحد، استهدفت مجموعة مسلحة حاولت عبور الحدود الشمالية لتشاد من ليبيا بواسطة 40 سيارة نقل"، متابعة "جاء ذلك بطلب من الجيش التشادي".

ونقلت الوكالة، بيانا للجيش الفرنسي: "نفذت مقاتلات ميراج 2000 تدخلا بالتعاون مع الجيش التشادي لوقف تقدم عدائي، وتفريق مجموعة كانت تتوغل في عمق الأراضي التشادية".

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية، أعلنت في يوليو/تموز الماضي، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اتفق مع الرئيس التشادي في العاصمة إنجامينا، على تعزيز التعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة بين البلدين.