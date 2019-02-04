معلمي ولاية كسلا ينفذون وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم كسلا

وقفة إحتجاجية لمعلمي ولاية كسلا أمام مجمع محاكم كسلا قبل قليل تنديدا بجريمة الإغتيال البشعة للأستاذ أحمد الخير عوض الكريم من قبل جهاز أمن نظام البشير بمدينة خشم القربة . وفي وقت سابق نفذ عدد من اساتذة المدارس الثانوية والأساس في العاصمة السودانية الخرطوم امس الأحد إضرابا مؤقتا عن العمل احتجاجا على وفاة زميلهم أحمد الخير عوض الكريم داخل مباني الأمن بمدينة خشم القربة بولاية كسلا شرق السودان بعد اعتقاله في تظاهرات بالمنطقة.

واثار إعلان وفاة المدرس أحمد الخير (36 عاما) داخل مباني الأمن، الرأي العام السوداني لاسيما بعد اتهام ذويه للأمن بقتله نتيجة للتعذيب، بينما تنفى الحكومة في كسلا الواقعة تماما وتؤكد أن الوفاة وقعت نتيجة لتسمم غذائي.

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