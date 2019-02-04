وقفة احتجاجية للمعلمين بكسلا احتجاجا على قتيل خشم القربة

نفذ العشرات من الأساتذة اليوم "الاثنين" وقفة إحتجاجية امام المجمع الرئيس للمحاكم بولاية كسلا شرقي السودان، تنديداً بمقتل الاستاذ احمد الخير عوض. وقال شهود عيان لــ"السودان 365" أن الاساتذة رفعوا لافتات تطالب بالتحقيق العاجل في الجريمة البشعة، ومحاكمة الجناة المتورطين في مقتل الخير". وتواصل لليوم الثاني اضراب الاساتذة في منطقة خشم القربة عن العمل، وتوقفت الدراسة بجميع المراحل الدراسية بمنطقة خشم القربة مسقط رأس القتيل. واتهمت أسرة الاستاذ جهاز الامن والمخابرات السوداني بتعذيبه حتى الموت، فيما تقول الشرطة الولاية انه تعرض لتسمم غذائي ادى الى وفاته.

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