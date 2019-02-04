(السوداني) تكشف قرار اتحاد الكرة بشأن عقود اللاعبين

حسمت لجنة أوضاع اللاعبين باتحاد الكرة الجدل الذي أُثير طوال الفترة الماضية حول عقود لاعبي أندية الدرجة الممتازة.

وشاب خلاف كبير بين الأندية، واللاعبين من جهة، والاتحاد السوداني من جهة أخرى حول العقود التي أبرمت خلال وقت سابق ومدى تأثرها بالتعديلات التي جرت في روزمانة الموسم الرياضي بالسودان.

وكان اتحاد الكرة اعتمد خلال وقت سابق، فترتيم جديدتين للتسجيلات وهم مارس ومايو من العام الجاري.

وعلمت (السوداني) أن لجنة أوضاع اللاعبين عقدت اجتماعا في حضور مسؤول السيستم مازن أبو سن إلى جانب بقية أعضاء اللجنة.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين التي تمت إجازتها قبل بداية الموسم الجاري.

وبحسب المعلومات، التي الحصول عليها فإن لجنة أوضاع اللاعبين وبعد دراسة متأنية لعقود عدد من لاعبي أندية الدرجة الممتازة، ومختلف الدرجات الأخرى رأت أنه ليس هناك ما يمنع انتقال أي لاعب لأي نادٍ شريطة أن تكون مدة تعاقده تنتهي خلال أو منتصف الموسم.

يشار إلى أن التوصية التي تم الدفع بها إلى مجلس إدارة الاتحاد طالبت أن يتم تطبيق ما ورد في لائحة انتقال وأوضاع اللاعبين على الأسماء التي ينتهي عقدها في أكتوبر من العام الجاري، وهو ما يسمح لها بالانتقال إلى أي نادٍ آنذاك دون وجود أي معوقات.

يذكر أن أزمة كبيرة أُثيرت خلال وقت سابق وذلك نسبة لمغادرة لاعب المريخ محمد عبد الرحمن إلى الجزائر دون علم المسؤولين بناديه، وهو ما فتح الباب واسعا أمام إمكانية نهاية عقد اللاعب مايو القادم إلا أن اتحاد الكرة حسم الجدل.