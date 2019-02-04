(10 ملايين) لدعم أسطول الدفاع المدني بالجزيرة

ترأس د. منجد عباس وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة صباح أمس برئاسة وزارة المالية بمدني ،الاجتماع المشترك بين وزارة المالية وشرطة الدفاع المدني وشركات التامين ومحالج القطن حيث بحث الاجتماع السبل الكفيلة لتوفير مبلغ ١٠ ملايين جنيه لشراء أربع عربات إطفاء دعما لأسطول عربات الدفاع المدني بالولاية . ولفت الوزير لضرورة زيادة أسطول مركبات الإطفاء بالولاية لتقليل ومحاصرة الخسائر الناتجة عن الحرائق بالمناطق الصناعية مما .يتطلب توفير أسطول مؤهل من مركبات الدفاع المدني بالولاية . .وقد أمن الإجتماع على تكوين لجنة من شركات التأمين ولجنة من المحالج لجمع المساهمات المالية

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