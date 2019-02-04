ممثل الحركات بأفريقيا الوسطى يعبر عن شكره للسودان

عبر السيد سليمان داودا الناطق الرسمي باسم الحركات المسلحة بدولة إفريقيا الوسطى في المفاوضات التي تجري حاليا بالخرطوم، عبر عن شكره للسودان حكومة وشعبا لاهتمامهم بقضية إفريقيا الوسطى لتهيئة الأجواء والمناخ والترتيبات لفرقاء إفريقيا الوسطى لإجراء مفاوضات بالسودان.
وأكد سليمان أنه ولأول مرة تجري مفاوضات بين الحكومة والمعارضة تتم الاستفادة منها وهي أفضل من ما تم في السابق.
وأشار إلى أن هذا الاتفاق ليس كسابقتها حيث تم اتفاق جيد بين الأطراف الأحزاب المسلحة و الحكومة، مؤكداً أنه تم الاتفاق على كل الشروط التي وضعت.
وقال إنه في أي مفاوضات هناك مواقف من طرف المعارضة والحكومة ولكن في هذه المفاوضات تم الاتفاق على كل الشروط التي تم تقديمها للحكومة وأن المعارضة اتفقت على شروط الحكومة وهي الثمرة الوحيدة التي نخرج بها من المفاوضات وهو يعتبر نتيجة إيجابية لشعب إفريقيا الوسطى.
وأكد سليمان أنهم مستعدون أولا لرؤية الاتفاق على الأحرف الأولى بالسودان وسيتم التوقيع النهائي بالعاصمة بانغي.
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