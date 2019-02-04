دخل الاطباء والاختصاصين بمدينة دنقلا بالولاية الشمالية فى اضراب شامل ومفتوح امس تضامنا مع اطباء مستشفى دنقلا التعليمى. وقال موظفين فى القطاع الصحى ان الاضراب الشامل والمفتوح للاطباء والاختصاصين بدنقلا جاء تضامنا مع اضراب اطباء مستشفى دنقلا التعليمى الذى بدء يوم الخميس. وكان اطباء مستشفى دنقلا التعليمى قد دخلوا فى اضراب شامل منذ يوم الخميس احتجاجا على اعتداء الاجهزة الامنية على الاطباء بالضرب واعتقال عدد منهم قبل اطلاق سراحهم مساء نفس اليوم وذلك على خلفية الوقفة الاحتجاجية التى نفذها اطباء المستشفى يوم الخميس.

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