اضراب الاطباء يدخل شهرها الثاني

لايزال الاطباء في اضراب عن العمل لاكثر من شهر في الخرطوم والولايات مع الانسحاب من العمل مستشفيات النظاميين العامة و الخاصة و رموز النظام رفضا لكل سياسات النظام التعسفية في مجال الصحة ، إضافة إلى فشله بصورة عامة في إدارة شئون البلاد و إحالتها الى دولة فاشلة تعجز عن توفير أبسط مقومات العيش الكريم

وشمل الاضراب مستشفيات الخرطوم والقضارف والفاشر ونيالا والجنينة وسنار وكادقلي وبورسودان وسنجة وعطبرة وشندي والدامر وكوستى والدويم ودنقلا .واكد بيان مشترك صادر عن الاطباء مواصلة إضرابنا حتى السقوط و نضالاتنا جنباً إلى جنب مع جماهير الشعب السوداني العظيم بمختلف مكوناته و قطاعاته وصولاً الى الحرية و العدالة و الديمقراطية و سنستمر في سلميتنا التي هي سلاحنا الأقوى و الأمضى الذي لن يخذلنا و حتماً سننتصر.