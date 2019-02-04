موظفين يتفاجأون باستقطاعات مالية تحت إسم (ضريبة حماية الوطن )

وقالت مصادر ان هذا الاستقطاع الراتبي الجديد يأتي تحت إسم (ضريبة حماية الوطن ) واشارت الى انه وفي الوقت الذي اعلنت فيه الحكومة عن الزيادات في المرتبات ارتفعت في المقابل الأسعار بصورة غير مسبوقة .
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