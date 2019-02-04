"آل زيدان" السعودية تجبر طبيب سوداني علي ذرف الدموع .. التفاصيل

حيث انهالت على الطبيب "الفاتح" وأسرته حزمة من الهدايا العينية والنقدية التي بلغت 55 ألف ريال.
وخلال الحفل أوضح الشيخ حسن الزيداني أن هذا التكريم جاء وفاءً وعرفانا للطبيب، نظير خدمته الجميلة طوال السنوات التي قضاها في المركز الصحي للقرية، فقط كان حسن الخلق وتعامله الطيب مع الجميع، حتى كسب حب أهالي القرية.وعبر الطبيب الفاتح عن عظيم شكره وامتنانه لكل من دعمه وسانده خلال فترة عمله، قائلاً: "إنني لست إلا واحدا من أفراد المجتمع النبيل بكرمه وأخلاقه ونبله، وإنني أشكر كل من ساهم في تكريمي، فهذا شرف واعتزاز لا أنساه طوال حياتي.
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