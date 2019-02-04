موسي يشدد علي الفاتورة الالكترونية والرقابة على الفواتير

أكد رئيس مجلس الوزراء، معتز موسى، أهمية الضرائب في تعزيز الاستقرار واستدامة تعزيز الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى ضرورة إلزامية الفاتورة الالكترونية والرقابة على الفواتير.
ودعا موسي لدى زيارته رئاسة ديوان الضرائب، دعا إلى ربط إدارة الضرائب الكترونيا مع جميع الوحدات ذات الصلة، لافتا إلى أهمية إنشاء بورصات لتنظيم الإنتاج المحلي.
واطلع رئيس مجلس الوزراء على مشاريع الحوسبة والفاتورة الضريبية، مشيدا بالتقدم المضطرد في مجال الحوسبة والكفاءات الوطنية بديوان الضرائب.
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