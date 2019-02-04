الخرطوم تطالب "الصحة العالمية" بضم خبراء سودانيين

طالب وزير الصحة السوداني، الخير النور المبارك، منظمة الصحة العالمية، بوجود المزيد من الخبراء السودانيين ضمن منظمات العمل في المنظمة، كما طالب لمزيد من الدعم المالي والفني من جانب صندوق الدعم العالمي مع التأمين على الدعم السابق.

وقال المبارك في تصريحات عقب عودته للبلاد بعد مشاركته في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية بجنيف، قال إن المجلس التنفيذي مكون من ٣٤ دولة من بينها السودان ضمن ممثلين من إقليم شرق المتوسط بجانب ليبيا والعراق والبحرين.

ولفت إلى أن المجلس معني بوضع السياسات وإجازة الميزانية والتي من المقرر تقديمها في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة المعلنة في الفترة من 15-30 مايو المقبل.

وكشف المبارك عن مطالبة السودان من خلال اجتماعه مع المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس ادهينوم بوجود المزيد من الخبراء السودانيين بالمنظمة.

واضاف" المدير العام لفت إلى ضرورة أن يبادر السودان بحثِّ كوادره وتحفيزهم على التقديم في إطار التنوع في القوى العاملة بالمنظمة".

وأعلن المبارك عن وعود لمزيد من الدعم من جانب صندوق الدعم العالمي مع التأمين على الدعم السابق خلال لقائه على هامش الاجتماع بمدير الصندوق.