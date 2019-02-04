تفاصيل .. "التشكيلية إيثار" تترقب لحظات الفرح

وأشارت عبد العزيز بأن قضاة المحكمة العليا قد رفضوا الطلب موضحة أنه بعد عودة الملف لا يوجد سبب لإجراء آخر وأن كل الأسباب القانونية التي يمكن أن تُعطل إجراءات القضية قد انتهت دون رجعة وأنه لم يتبقي سوى تحديد موعد للجلسة الأخيرة ثم جلسة النطق بالحكم النهائي في القضية .
وعُرف عن إيثار عبد العزيز بأنها فنانة تشكيلية محترفة لعالم الابداع، مزجت في أعمالها التراث السوداني الأصيل وأضافت لمسات إبداعية من سحر الخليج متأثرة بنشأتها في سلطنة عمان .
يُذكر بأن التشكيلية إيثار عبد العزيز كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد محلية الخرطوم بعد أن قامت الأخيرة بهدم مركزها التشكيلي بحدائق الهيلتون بالخرطوم في عهد المعتمد السابق أبو شنب حيث استمرت جلساتها على نحو عامين متواصلين.وحصلت إيثار عبد العزيز حاصلة على بكلاريوس كلية الفنون الجميلة من قسم التلوين بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وشاركت في العديد من المعارض والأنشطة الفنية التثقيفية خارج وداخل السودان.
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