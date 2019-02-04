الدوري الإنجليزي الممتاز وست هام يونايتد x

22:00 ليفربول الدوري الإسباني الدرجة الأولى رايو فاليكانو x

22:00 ليجانيس الدوري الإيطالي فروسينوني x

20:00 لاتسيو كالياري x

22:00 أتلانتا دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الهلال x

17:20 الفتح الشباب x

17:25 الرائد الوحدة x

19:15 الاتحاد الدوري المصري الممتاز الاتحاد السكندري x

17:00 المصري البورسعيدي الداخلية x

19:30 بيراميدز

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. البشير يوجه بنزع الاراضي غير المستثمرة وتمليكها لصغار المنتجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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