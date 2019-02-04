أسعد الكردافة البشير في جبرة الشيخ .. تحققت الأمنيات بطريق الصادرات

في زيارة تاريخية افتتح رئيس الجمهورية المشير عمر البشير طريق الصادرات (أم درمان – جبرة الشيخ – بارا) بطول (٣٤١) كيلو متراً، بمنطقة أم اندرابه بمحلية جبرة الشيخ ولاية شمال كردفان، بحضور مساعدي رئيس الجمهورية اللواء عبد الرحمن الصادق المهدي، ود.فيصل حسن إبراهيم، وعدد من الوزراء الاتحاديين وولاة الولايات وقيادات الإدارة الأهلية والقيادات الشعبية بالولاية، ومن المتوقع أن يحدث ـ حلم الكردافة الذي تحقق ـ نقلة اقتصادية كبرى في المنطقة.

جبرة الشيخ: آخر لحظة

عصا موسى

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن المنطقة خيرها وفير ويمكن أن تتحول إلى بستان للسودان، وتعهد بتعميم التعليم وإنهاء الأمية وتوطين العلاج، وأضاف (هذا برنامجنا ولن ننفذه في يوم واحد، وأنا لا أملك عصا موسى ورغم الظروف والتحديات والحصار كل يوم ننفذ مشروعاً جديداً)، ووجه البشير المسؤولين في الولايات في الشؤون الدينية وجمعيات القرآن الكريم لوضع تصور لتحويل الخلاوى إلى مراكز عملية، وتابع (نريد أن نحول الخلاوى إلى مراكز عملية تخرج الطبيب القرآني والمهندس القرآني، وأن نجعلها مراكز عملية تقدم الدين والعلوم الحديثة).

وحيّا البشير مجهودات الشباب في القضايا الوطنية، وقال إن الشباب هم (دخرينا) وقدموا أكثر من (18) ألف شهيد، فداءً للوطن والعرض، لذلك توسعنا لهم في التعليم حتى يبنوا السودان، وقال الرئيس البشير إن والي شمال كردفان أحمد هارون عندما كان يبشر بتنفيذ طريق (أم درمان – بارا)، كان الناس يعتبرون أنه حديث للاستهلاك السياسي، لأن مشروع الطريق عجز الناس عن إنشائه، ولكنه أُنجز الآن رغم المعاناة الاقتصادية للبلد.

أوسمة وأنواط

وأصدر رئيس الجمهورية قرارات بمنح أوسمة وأنواط تلاها الدكتور فضل عبد الله فضل وزير رئاسة الجمهورية، حيث تم منح وسام ابن السودان البار للمشير الراحل عبد الرحمن سوار الدهب الذي رأس لجنة نفير شمال كردفان، ومُنح مولانا أحمد هارون ذات الوسام ومُنح الدكتور سيد علي زكي نجمة الإنجاز، ومُنح وسام الإنجاز للطرق والجسور لشركة زادنا التي أنجزت الطريق والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) ومشروع درء آثار الجفاف والتصحر.

وفاء القيادة

فيما قال والي ولاية شمال كردفان، مولانا أحمد هارون إن الاحتفال بافتتاح الطريق في منطقة سراج له رمزية خاصة، باعتبار أن

المنطقة منطقة خلاوى وقرآن، وهي تعبر عن وجدان أهل كردفان، وأضاف (أننا نرسل من هنا رسالة واضحة تعبر عن إرادة الجماهير بأنه ليست هناك قوة تستطيع أن تبعد الدين من حياة الناس في السودان»، وقال إن وقفكتم مع القيادة هي دليل على وفاء أهل كردفان للقيادة التي أوفت وأنجزت ما وعدت.

وقال هارون إن قصة طريق (الصادرات الغربي) بدأت في العام ٢٠١٣ عندما تسلم رئيس الجمهورية وثيقة النفير من الراحل الفريق عبد الرحمن سوار الدهب، مشيراً إلى أن إنجاز الطريق جاء حصيلة وفاء القيادة بوعدها تجاه مواطني الولاية وتكاتف ودعم قطاعات مجتمع الولاية، مشيراً إلى أن زيارة النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن بكري حسن صالح سبع مرات للطريق، تؤكد أهمية هذا الطريق ومحوريته في اقتصاد البلاد.

أهمية طريق الصادرات

يبلغ طول طريق أم درمان – بارا (341 كلم)، وهو حلم أهل كردفان منذ العام 1948م، ولذلك كانت اللافتات تحمل عبارة (شكراً ياريس .. تحقق الحلم) وقد تم تعديل المسار في قطاعين، الأول (بارا – جريجخ)، والتعديل الثاني (الحجاب – رهيد النوبة)، وذلك لضرورة مواكبة الخريطة الاستثمارية لولايتي الخرطوم وشمال كردفان وتفادي مناطق تجمع المياه.

يختصر الطريق المسافة من الخرطوم إلى الأبيض بحوالي (300 كلم)، ويعتبر مدخلاً رئيسياً لولايات كردفان ودارفور الكبرى، ويربطها مع بعض بشبكة الطرق القومية حتى ميناء بورتسودان، كما أنه يربط دول الجوار (تشاد، أفريقيا الوسطى، الجنوب)، يشجع على جذب الاستثمار وتنمية الصادرات من وإلى مناطق ودول مختلفة، كما يسهم في إنعاش كل المناطق الواقعة على مسار الطريق، لما تتميز به من أراضي خصبة وإنتاج حيواني وفير، ومن أهم المناطق التي يربطها الطريق هي (الأبيض، بارا، جريجخ، أم قرفة، جبرة الشيخ، الحجاب، رهيد النوبة، الإندرابة، وأم درمان) وقد أنشيء الطريق بواسطة أيادي وطنية، وهي (زادنا) للطرق والجسور، والتي نفذت (272 كلم)، وحدة تنفيذ طريق بارا جريجخ نفذت (37 كلم) ولاية شمال كردفان وشركة بيوتوب نفذت (32 كلم).

وتعهد الرئيس البشير بإعادة الجمارك إلى منطقة حمرة الشيخ، حتى تسهم في الحراك الاقتصادي، وأشار إلى أن شمال كردفان تعتبر (سرة السودان ووسطه، لذلك ستكون منطقة اقتصادية وسنجعلها المحور الاقتصادي لكل السودان)، ونوه البشير للإنجازات التي تحققت بشمال كردفان على صعيد مياه الشرب والخدمات الصحية، وأضاف (عهدنا معكم كل حواضر المحليات ستكون بها مستشفيات مرجعية، وكل الأرياف ستتوفر فيها المياه، وسنعمل على ربطها بطرق مسفلتة مع الطريق القومي).

ولاة ووزراء.. حضور قومي

كان لافتاً أن زيارة الرئيس إلى شمال كردفان، ليست مثل زياراته إلى بقية الولايات، وقد أخذت طابعاً قومياً نسبة إلى أن طريق الصادرات هو طريق يهم أهل السودان عامة وكردفان الكبرى ودارفور الكبرى خاصة، ولذلك تلاحظ مشاركة عدد من الولاة في زيارة الرئيس لجبرة الشيخ وافتتاح الطريق، وهم ولاة الخرطوم الفريق أول شرطة هاشم الحسين، شمال دارفور شريف عباد، جنوب كردفان أحمد مفضل وغرب كردفان أحمد عجب الفيا، وقد احتفى بهم مولانا هارون في كلمته ورحب بهم بأسمائهم.

يقعد بس..

عاد هارون بالحضور بأول حديث للرئيس عن طريق الصادرات، قبل سنوات وفاجأ الجميع بتسجيل صوتي للبشير تحدث عن الطريق، وقال هارون الراجل بمسكو من لسانو.. وتساءل اها يا جماعة راجل ولا ما راجل؟ وأجاب: (راجل وأبو الرجال). وبعدها قال وبصوت عالٍ : (عشان كده البشير مالو) وبدأت الجموع تهتف (يقعد بس).

صناديق الاقتراع

إلى ذلك أشاد مساعد رئيس الجمهورية، الدكتور فيصل حسن إبراهيم بوقفة مواطني محلية بارا ونصرتهم للحوار الوطني وبرامج الحكومة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، وقال (سنرد عبر صنادبق الاقتراع في ٢٠٢٠ على الذين أرادوا أن يختاروا طريقاً غير طريق الانتخابات). من جانبه دعا مساعد رئيس الجمهورية، اللواء عبد الرحمن الصادق في كلمته، جماهير المنطقة بالمحافظة على وحدة وتماسك النسيج الاجتماعي، مشيداً بشيم أهل المنطقة في الكرم والشجاعة، إلى ذلك قال وزير النقل والتنمية العمرانية حاتم السر في كلمته خلال اللقاء الجماهيري إن ما تم إنجازه من الطرق بالبلاد بلغ حتى الآن (١١) ألف كيلومتر وفق المواصفات العالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة