بالصور.. هل تطلق هيفاء وهبي خط أزياء باسمها؟

شوقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها لمفاجأة جديدة تحضر لها، ولكنها لم تفصح عنها بعد. اكتفت هيفاء وهبي بنشر صور عن مفاجأتها مع عبارات تشويقية فتحت باب التكهن أمام جمهورها بأنها ستطلق خط أزياء باسمها، فتارة تنشر صورة لـLabel يحمل اسمها، ومرة "سوستة" تحمل أول حرفين من اسمها HW، وكذلك أزرار تحمل نفس الحرفين. يذكر أن هيفاء وهبي طرحت أغاني ألبومها الجديد "حوا" عبر قناتها الرسمية بموقع YouTube، واحدة تلو الأخرى.

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