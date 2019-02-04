بالصور.. أحدث ظهور لسهير رمزي وشهيرة دون حجاب

من جديد ظهرت الفنانتان شهيرة وسهير رمزي من دون حجاب، حتى إنهما هذه المرة ظهرتا لا تضعان أي غطاء للرأس.

في الفترة الأخيرة ظهرتا بغطاء على الرأس مثل "الكاب" أو "قبعة" لكن في أحدث ظهور لهما خلال حضورهما بازار خيري أقيم داخل أحد المراكز التجارية لتوفير متطلبات المرأة، ظهرتا من دونه.

وكما كانا في فترة شبابهما، كانت إطلالتهما الآن بالشعر الأصفر الطويل أيضا.

يشار إلى أن سهير رمزي ردت من قبل على الانتقادات التي وُجهت لها، بسبب ظهورها دون حجاب كامل خلال العطلة الصيفية في أغسطس الماضي، واعتقد الجميع أنها تخلت عن الحجاب الذي ارتدته منذ أكثر من 20 عاما.

وفي مداخلة هاتفية في برنامج "صح النوم" من تقديم محمد الغيطي، الذي يعرض عبر قناة "LTC"، قالت سهير إنها دائما تقول عن نفسها إنها محتشمة وليست محجبة، موضحة أنها ترى الحجاب ليس مجرد غطاء للرأس مع ارتداء ملابس ضيقة، لأن هذا مفهوم خاطئ في رأيها، وأن كل ما تفعله هي أنها ترتدي ملابس محتشمة وتغطي شعرها بأي شيء، سواء بوشاح أو قبعة.



أما شهيرة فقالت إن الحجاب ليس غطاء للرأس فقط، بل هو احتشام المرأة، فعورة المرأة في جسدها وليس شعرها، مشيرة إلى أن حجابها الآن يختلف عن حجابها قبل 20 عاما لأنها في ذلك الوقت كانت صغيرة في السن، أما الآن من القواعد. يشار إلى أن القواعد جمع قاعد، وهي المرأة التي بلغت من السن مبلغاً يجعلها لا تشتهي النكاح، ولا تُشتهى.