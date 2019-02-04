وسيلة بسيطة لإنقاص الوزن.. تعرّف اليها

في وسيلة جديدة وبسيطة، قد تفقدك الكثير من وزنك من دون أي أن تضطر الى التخفيف من طعامك، أظهرت دراسة نشرتها شبكة "إيه بي سي" الأميركية أن "استخدام المواصلات العامة بدلا من السيارة الخاصة، ينقص الوزن بسبب المشي لمدة نصف ساعة وأكثر".
وأوضحت الدراسة إن ذلك يعد أمرًا طبيعيًا، حيث يتيح للأشخاص ممارسة بعض الرياضة البدنية بشكل تلقائى أثناء ذهاب الأشخاص إلى أعملاهم والعودة منها، وهو ما يعني أن حركة الأشخاص لمدة نصف ساعة فأكثر ربما تكون السر في فقدان الوزن من سير وصعود ونزول وكل حركة يمكن أن يقوم بها الفرد تساهم في خفض وزنه.
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