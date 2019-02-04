رغم انتشار فيديو إباحي لها.. منى فاروق ترقص ولا تبالي

انتشر بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثلة المصرية منى فاروق وهي ترقص وتصوّر نفسها على طريقة السيلفي أمام المرآة.
وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره شخص يُدعى محمد إبراهيم على مواقع التواصل، الفنانة المصرية تغني وخلفها بنطلون معلق في الخزانة لم يعرف من صاحبه أو صاحبته.
وتتعرض للممثلة منى فاروق لموجة من الفضائح، كان آخرها نشر مقطع فيديو إباحي لها برفقة الممثلة المصرية شيماء الحاج زعم أنهما كانتا مع خالد يوسف، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.
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