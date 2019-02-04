ارتفاع مفاجئ في اسعار الاسمنت في السودان اليوم

الخرطوم – متابعات

أكدت وسائل اعلام سودانية اليوم الاحد 3 فبراير 2019 أن ارتفاع طرأ في اسعار الاسمنت في السودان، الامر الذي خلق غضبا في صفوف المواطنين.

وبحسب وسائل إعلام سودانية بلغ سعر طن أسمنت عطبرة وبربر (7200) جنيه، فيما سجل سعر طن أسمنت صخر السودان والسلامة (7) الف جنيهاً.

بيما بلغ سعر طن حديد الامجد (59) الف جنيهاً، بحسب موقع اخبار السودان.

وعزا تجار في حديثهم “للصحيفة” الارتفاع الكبير في الأسعار بسبب وجود زيادة جديدة في أسعار الأسمنت من قبل مصانع الإنتاج بولاية نهر النيل، وبعض الولايات الأخرى في منتصف الأسبوع الماضي،

وأكد صاحب مغلق بشارع الإنقاذ أن المصانع وضعت زيادة جديده قدرها (300) جنيه للطن الواحد.

وتمر السودان بمظاهرات واسعة في جميع المحافظات جراء احتجاج المواطنين على الغلاء ورفع الاسعار من قبل الحكومة السودانية، مطالبين النظام بالتنحي.